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27 сентября 2021, 15:31 457

На Житомирщине разоблачили медиков-мошенников, продававших "бесплатные лекарства" онкобольных

27 сентября 2021, 15:31 457
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Фото: СБУ
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Служба безопасности Украины разоблачила медиков Житомирского областного онкологического диспансера, которые назначали онкобольным дорогостоящие лекарства и отправляли их покупать в аптеки, хотя медикаменты им бесплатно предоставляло государство

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По информации оперативников, организовал противоправную деятельность заведующий одного из отделений инфоцентру совместно со своим коллегой.

Медики назначали лечение онкобольным, а дорогостоящие лекарства предлагали покупать в аптеках – это при том, что данные медикаменты они бесплатно получали от государства на каждого больного", - рассказали правоохранители.

Медики-мошенники "списывали" полученные лекарства и продавали их частным аптекам за половину цены. Препараты сбывали в нескольких областных центрах. Схема действовала по меньшей мере на протяжении последних пол года.

В ходе обысков, проведенных в служебных кабинетах обоих подозреваемых и в их частных автомобилях; в аптечных пунктах, задействованных в противоправной схеме, изъяли:

  • почти пол миллиона гривен наличных;
  • очередную партию готовых к "сбыту" лекарств (50 упаковок дорогостоящего медпрепарата).

Продолжается досудебное расследование для выявления всех причастных к незаконной деятельности лиц.

Ранее сообщалось, что работники Государственного бюро расследований задержали полицейского одного из райотделов в Запорожской области и гражданское лицо, которые продавали крупные партии наркотиков, являвшиеся вещественными доказательствами по делам.

СБУ болезнь медики лекарства Аптеки

 
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