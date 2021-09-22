На Житомирщині з невідомих причин померли мати та її двоє доньок

Фото з відкритих джерел

У м. Коростені Житомирської області раптово померли мати та двоє її доньок

Про це пише RegioNews з посиланням на Нацполіцію Житомирської області.

За даними слідства, 19 вересня 53-річній жінці раптово стало зле, коли вона допомагала із ремонтом у квартирі 84-річного пенсіонера. Жінка померла ще до приїзду медиків.

20 вересня у квартирі знайшли тіла 77-річної матері покійної та її 48-річної сестри. Їх виявив син померлої, коли приїхав організовувати похорон, але не зміг потрапити до квартири й змушений був звернутись за допомогою до рятувальників.

На тілах жінок не було ознак насильства. У квартирі знайшли посуд з грибами та алкоголь невідомого походження.

Нагадаємо, що нещодавно у Дніпрі чоловік впав у калюжу й захлинувся.