На Житомирщині з невідомих причин померли мати та її двоє доньок
У м. Коростені Житомирської області раптово померли мати та двоє її доньок
Про це пише RegioNews з посиланням на Нацполіцію Житомирської області.
За даними слідства, 19 вересня 53-річній жінці раптово стало зле, коли вона допомагала із ремонтом у квартирі 84-річного пенсіонера. Жінка померла ще до приїзду медиків.
20 вересня у квартирі знайшли тіла 77-річної матері покійної та її 48-річної сестри. Їх виявив син померлої, коли приїхав організовувати похорон, але не зміг потрапити до квартири й змушений був звернутись за допомогою до рятувальників.
На тілах жінок не було ознак насильства. У квартирі знайшли посуд з грибами та алкоголь невідомого походження.
Нагадаємо, що нещодавно у Дніпрі чоловік впав у калюжу й захлинувся.
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