На Житомирщине по неизвестным причинам умерли мать и ее двое дочерей
В г. Коростене Житомирской области внезапно умерли мать и двое ее дочерей
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Нацполицию Житомирской области.
По данным следствия, 19 сентября 53-летней женщине внезапно стало плохо, когда она помогала с ремонтом в квартире 84-летнего пенсионера. Женщина скончалась еще до приезда медиков.
20 сентября в квартире нашли тела 77-летней матери покойной и ее 48-летней сестры. Их обнаружил сын умершей, когда приехал организовывать похороны, но не смог попасть в квартиру и вынужден был обратиться за помощью к спасателям.
На телах женщин не было признаков насилия. В квартире нашли посуду с грибами и алкоголь неизвестного происхождения.
Напомним, что недавно в Днепре мужчина упал в лужу и захлебнулся.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Кому выгодно покушение на Шефира? Что не так с попыткой убийства первого помощника президента
Привидение Штучного и аппаратная игра. Откуда решили нажать на Разумкова