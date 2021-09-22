На Житомирщине по неизвестным причинам умерли мать и ее двое дочерей

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В г. Коростене Житомирской области внезапно умерли мать и двое ее дочерей

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Нацполицию Житомирской области.

По данным следствия, 19 сентября 53-летней женщине внезапно стало плохо, когда она помогала с ремонтом в квартире 84-летнего пенсионера. Женщина скончалась еще до приезда медиков.

20 сентября в квартире нашли тела 77-летней матери покойной и ее 48-летней сестры. Их обнаружил сын умершей, когда приехал организовывать похороны, но не смог попасть в квартиру и вынужден был обратиться за помощью к спасателям.

На телах женщин не было признаков насилия. В квартире нашли посуду с грибами и алкоголь неизвестного происхождения.

Напомним, что недавно в Днепре мужчина упал в лужу и захлебнулся.