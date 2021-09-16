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16 вересня 2021, 12:46 315

У Дніпрі чоловік впав у калюжу й захлинувся

16 вересня 2021, 12:46 315
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Фото: Інформатор
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У Дніпрі за загадкових обставин помер чоловік

Про це пише RegioNews з посиланням на "Информатор Днепр".

Зазначається, що інцидент стався напередодні на вулиці Маршала Судця. Там по обіді виявили труп чоловіка, який, за попередніми даними, захлинувся в калюжі.

Померлому за зовнішніми даними близько 50 років. Відомо, що він прийшов влаштовуватися працювати на місцевому будівництві, після співбесіди вийшов і впав у калюжу через погане самопочуття. Його помітили не одразу, через що він захлинувся.

Нагадаємо, що 15 вересня у Полтаві на уроці померла школярка. Дівчині стало погано після уроку фізкультури.

Україна смерть Дніпро трагедія

 
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