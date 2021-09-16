У Дніпрі чоловік впав у калюжу й захлинувся

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Про це пише RegioNews з посиланням на "Информатор Днепр".

Зазначається, що інцидент стався напередодні на вулиці Маршала Судця. Там по обіді виявили труп чоловіка, який, за попередніми даними, захлинувся в калюжі.

Померлому за зовнішніми даними близько 50 років. Відомо, що він прийшов влаштовуватися працювати на місцевому будівництві, після співбесіди вийшов і впав у калюжу через погане самопочуття. Його помітили не одразу, через що він захлинувся.

Нагадаємо, що 15 вересня у Полтаві на уроці померла школярка. Дівчині стало погано після уроку фізкультури.