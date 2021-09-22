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22 вересня 2021, 13:53 241

У лікарні Житомира закінчуються ліжка для COVID-хворих

22 вересня 2021, 13:53 241
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Фото: Рixabay
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У міській лікарні №1 в Житомирі, де стрімко збільшується кількість госпіталізованих із коронавірусом, закінчуються вільні ліжка

Про це йдеться в сюжеті телеканалу СК1, пише RegioNews.

"У нас перепрофільовані практично всі терапевтичні відділення і два відділення хірургічного профілю. З такими темпами зростання захворюваності у нас буде 100% заповненість до кінця тижня. Тобто в четвер у нас будуть всі 100% ліжок заповнені хворими на COVID-19", - розповів медичний директор лікарні Андрій Волков.

Наразі в інфекційному відділені лікарні перебувають 176 пацієнтів. За минулу добу госпіталізували 25 людей. Серед усіх хворих лише 7 вакцинованих, які переносять коронавірус легко.

Раніше повідомлялося, що у Франківську вже щодня розгортають додаткові COVID-ліжка.

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