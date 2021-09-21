15:42  21 вересня
У Франківську вже щодня розгортають додаткові COVID-ліжка
09:26  21 вересня
Київ зможе уникнути жорсткого локдауну при новій хвилі захворювання - Кличко
17:45  21 вересня
На Донбасі бойовики продовжують гатити із забороненого озброєння, втрат серед наших захисників немає
UA | RU
UA | RU
21 вересня 2021, 15:42 44

У Франківську вже щодня розгортають додаткові COVID-ліжка

21 вересня 2021, 15:42 44
Читайте также на русском языке
Фото: Рixabay
Читайте также
на русском языке

В Івано-Франківську щодня розгортають додаткові ліжка для хворих на коронавірусну інфекцію

Про це під час оперативної наради повідомила начальниця управління охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради Марія Бойко, пише RegioNews.

"Кожного дня ми розгортаємо додаткові ліжка і відділення, бо кількість пацієнтів з коронавірусною інфекцією зростає", - повідомила Бойко.

За її словами, минулого тижня у Центральній міській лікарні №1 додатково розгорнули 100 COVID-ліжок, ще 170 ліжок, а це два відділення, розгорнули у Центральній міській клінічній лікарні (ЦМКЛ). Наразі в МКЛ №1 з коронавірусом перебувають 40 пацієнтів, у 30-ти з них діагностують пневмонію, у ЦМКЛ – 35 пацієнтів з коронавірусною інфекцією, з них 6 лікують пневмонію.

Вона наголосила, що хворих з коронавірусною інфекцією в Івано-Франківську госпіталізують до трьох медзакладів: дві комунальні лікарні та в обласну клінічну інфекційну лікарню. Наразі всі їхні пацієнти з коронавірусом не були вакциновані.

Нагадаємо, раніше у МОЗ назвали області, де стрімко зростає кількість нових COVID-випадків. Також повідомлялося, що Львівська область почала розгортати додаткові ліжко-місця в лікарнях через зростання захворюваності на COVID-19.

коронавірус Україна Івано-Франківськ Івано-Франківська область лікарня

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Листи з Німеччини. Як вплине на вибори в Харкові розслідування обставин смерті Кернеса
Нові одкровення Киви. Чи стане скандал на Полтавщині початком кінця ОПЗЖ
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram