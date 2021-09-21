У Франківську вже щодня розгортають додаткові COVID-ліжка

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В Івано-Франківську щодня розгортають додаткові ліжка для хворих на коронавірусну інфекцію

Про це під час оперативної наради повідомила начальниця управління охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради Марія Бойко, пише RegioNews.

"Кожного дня ми розгортаємо додаткові ліжка і відділення, бо кількість пацієнтів з коронавірусною інфекцією зростає", - повідомила Бойко.

За її словами, минулого тижня у Центральній міській лікарні №1 додатково розгорнули 100 COVID-ліжок, ще 170 ліжок, а це два відділення, розгорнули у Центральній міській клінічній лікарні (ЦМКЛ). Наразі в МКЛ №1 з коронавірусом перебувають 40 пацієнтів, у 30-ти з них діагностують пневмонію, у ЦМКЛ – 35 пацієнтів з коронавірусною інфекцією, з них 6 лікують пневмонію.

Вона наголосила, що хворих з коронавірусною інфекцією в Івано-Франківську госпіталізують до трьох медзакладів: дві комунальні лікарні та в обласну клінічну інфекційну лікарню. Наразі всі їхні пацієнти з коронавірусом не були вакциновані.

Нагадаємо, раніше у МОЗ назвали області, де стрімко зростає кількість нових COVID-випадків. Також повідомлялося, що Львівська область почала розгортати додаткові ліжко-місця в лікарнях через зростання захворюваності на COVID-19.