В больнице Житомира заканчиваются кровати для COVID-больных

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В городской больнице №1 в Житомире, где стремительно увеличивается количество госпитализированных с коронавирусом, заканчиваются свободные койки

Об этом говорится в сюжете телеканала СК1, пишет RegioNews.

"У нас перепрофилированы практически все терапевтические отделения и два отделения хирургического профиля. С такими темпами роста заболеваемости у нас будет 100% заполненность до конца недели. То есть в четверг у нас будут все 100% коек заполнены больными COVID-19", - рассказал медицинский директор больницы Андрей Волков.

Сейчас в инфекционном отделении больницы находятся 176 пациентов. За минувшие сутки госпитализировали 25 человек. Среди всех больных только 7 вакцинированных, которые переносят коронавирус легко.

Ранее сообщалось, что во Франковске уже ежедневно разворачивают дополнительные COVID-кровати.