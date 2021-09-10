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10 вересня 2021, 18:57 191

Суд дав житомирянину 8 років за крадіжку розвідданих на користь країни-агресора

10 вересня 2021, 18:57 191
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пресслужба СБУ
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Бердичний Міський районний суд Житомирської області виніс вирок місцевому мешканцю, якого завербувала ФСБ Росії. Суд засудив чоловіка до восьми років позбавлення волі

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу спецслужби.

Засуджений визнав факт співпраці з ФСБ і дав свідчення, що підтверджують проведення російською спецслужбою розвідувально-підривної діяльності проти України.

За даними слідства, 22-річного жителя Житомирської області завербувала іноземна спецслужба.

Для ФСБ чоловік здійснював збір розвідувальних даних про військові частини регіону. Зокрема, виконуючи доручення російських кураторів, зловмисник:

проводив відеозйомку об'єктів підрозділів Сил Спеціальних Операцій Збройних сил України на території Житомирської області;

підготував детальні схеми територій військових частин із зазначенням місця знаходження контрольно-пропускних пунктів, паркування транспортних засобів тощо.

Крім того, засуджений встановлював персональні дані керівництва та особового складу підрозділу ССО для ФСБ. Зокрема, йдеться про місця їх проживання, вивчення способу життя, дані про їх персональний автотранспорт, маршрути пересування тощо.

З моменту затримання і досі зловмисник постійно перебував під вартою.

Нагадаємо, що у серпні агент ФСБ РФ отримав 8 років за крадіжку інформації про українську новітню військову розробку

СБУ ФСБ РФ спецоперація

 
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