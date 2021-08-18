Агент ФСБ РФ отримав 8 років за крадіжку інформації про українську новітню військову розробку
Лисичаснський міський суд засудив до 8 років агента ФСБ РФ, який збирав дані про новітні українські розробки ракетних комплексів
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу СБУ
Досудове розслідування встановило, що діючи за завданням спецслужб країни-агресора зловмисник планував отримати відомості щодо новітньої військової розробки – ракетного комплексу "Нептун". Для цього він намагався завербувати військовослужбовців одного з науково-дослідних центрів Збройних Сил України.
Контррозвідники СБУ затримали агента під час спроби передачі таємної технічної документації сучасного ракетного комплексу.
Суд визнав зловмисника винним за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України та засудив його до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що у квітні співробітники контррозвідки Служби безпеки України затримали на території Житомирської області агента ФСБ РФ. Місцевий мешканець за гроші збирав розвідувальні дані про військові частини.