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18 серпня 2021, 16:29 852

Агент ФСБ РФ отримав 8 років за крадіжку інформації про українську новітню військову розробку

18 серпня 2021, 16:29 852
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Фото з відкритих джерел
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Лисичаснський міський суд засудив до 8 років агента ФСБ РФ, який збирав дані про новітні українські розробки ракетних комплексів

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу СБУ

Досудове розслідування встановило, що діючи за завданням спецслужб країни-агресора зловмисник планував отримати відомості щодо новітньої військової розробки – ракетного комплексу "Нептун". Для цього він намагався завербувати військовослужбовців одного з науково-дослідних центрів Збройних Сил України.

Контррозвідники СБУ затримали агента під час спроби передачі таємної технічної документації сучасного ракетного комплексу.

Суд визнав зловмисника винним за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України та засудив його до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у квітні співробітники контррозвідки Служби безпеки України затримали на території Житомирської області агента ФСБ РФ. Місцевий мешканець за гроші збирав розвідувальні дані про військові частини.

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