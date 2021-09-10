Суд дал житомирянину 8 лет за кражу разведданных в пользу страны-агрессора
Бердичний Городской районный суд Житомирской области вынес приговор местному жителю, которого завербовала ФСБ России. Суд приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу спецслужбы.
Осужденный признал факт сотрудничества с ФСБ и дал показания, подтверждающие проведение российской спецслужбой разведывательно-подрывной деятельности против Украины.
По данным следствия, 22-летнего жителя Житомирской области завербовала иностранная спецслужба.
Для ФСБ мужчина осуществлял сбор разведывательных данных о воинских частях региона. В частности, выполняя поручение российских кураторов, злоумышленник:
проводил видеосъемку объектов подразделений Сил специальных операций Вооруженных сил Украины на территории Житомирской области;
подготовил детальные схемы территорий воинских частей с указанием места нахождения контрольно-пропускных пунктов, парковки транспортных средств и тому подобное.
Кроме того, осужденный устанавливал персональные данные руководства и личного состава подразделения ССО для ФСБ. В частности, речь идет о местах их проживания, изучение образа жизни, данные об их персональном автотранспорте, маршрутах передвижения и тому подобное.
С момента задержания до сих пор злоумышленник постоянно находился под стражей.
Напомним, что в августе агент ФСБ РФ получил 8 лет за кражу информации об украинской новейшей военной разработке