Суд дал житомирянину 8 лет за кражу разведданных в пользу страны-агрессора

пресс-служба СБУ

Бердичний Городской районный суд Житомирской области вынес приговор местному жителю, которого завербовала ФСБ России. Суд приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу спецслужбы.

Осужденный признал факт сотрудничества с ФСБ и дал показания, подтверждающие проведение российской спецслужбой разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

По данным следствия, 22-летнего жителя Житомирской области завербовала иностранная спецслужба.

Для ФСБ мужчина осуществлял сбор разведывательных данных о воинских частях региона. В частности, выполняя поручение российских кураторов, злоумышленник:

проводил видеосъемку объектов подразделений Сил специальных операций Вооруженных сил Украины на территории Житомирской области;

подготовил детальные схемы территорий воинских частей с указанием места нахождения контрольно-пропускных пунктов, парковки транспортных средств и тому подобное.

Кроме того, осужденный устанавливал персональные данные руководства и личного состава подразделения ССО для ФСБ. В частности, речь идет о местах их проживания, изучение образа жизни, данные об их персональном автотранспорте, маршрутах передвижения и тому подобное.

С момента задержания до сих пор злоумышленник постоянно находился под стражей.

Напомним, что в августе агент ФСБ РФ получил 8 лет за кражу информации об украинской новейшей военной разработке