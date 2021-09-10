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10 сентября 2021, 18:57 191

Суд дал житомирянину 8 лет за кражу разведданных в пользу страны-агрессора

10 сентября 2021, 18:57 191
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пресс-служба СБУ
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Бердичний Городской районный суд Житомирской области вынес приговор местному жителю, которого завербовала ФСБ России. Суд приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу спецслужбы.

Осужденный признал факт сотрудничества с ФСБ и дал показания, подтверждающие проведение российской спецслужбой разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

По данным следствия, 22-летнего жителя Житомирской области завербовала иностранная спецслужба.

Для ФСБ мужчина осуществлял сбор разведывательных данных о воинских частях региона. В частности, выполняя поручение российских кураторов, злоумышленник:

проводил видеосъемку объектов подразделений Сил специальных операций Вооруженных сил Украины на территории Житомирской области;

подготовил детальные схемы территорий воинских частей с указанием места нахождения контрольно-пропускных пунктов, парковки транспортных средств и тому подобное.

Кроме того, осужденный устанавливал персональные данные руководства и личного состава подразделения ССО для ФСБ. В частности, речь идет о местах их проживания, изучение образа жизни, данные об их персональном автотранспорте, маршрутах передвижения и тому подобное.

С момента задержания до сих пор злоумышленник постоянно находился под стражей.

Напомним, что в августе агент ФСБ РФ получил 8 лет за кражу информации об украинской новейшей военной разработке

СБУ ФСБ РФ спецоперация

 
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