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29 серпня 2021, 17:17 2694

На Житомирщині п'яний чоловік вбив жінку, яка приїхала влаштовуватися на роботу

29 серпня 2021, 17:17 2694
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Нацполіція
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На Житомирщині п’яний чоловік серед білого дня вбив незнайому жінку на вулиці та втік з місця пригоди

Про це пише RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Житомирщини

Пригода сталася 28 серпня в Новограді-Волинському. Попередньо встановлено, що 48-річна мешканка одного з сіл області приїхала в місто в пошуках роботи.

Вона чекала свого роботодавця в парковій алеї, коли до неї підійшов незнайомий чоловік, тицьнув їй гострим предметом в шию і пішов далі.

Правоохоронці перевірили записи з камер спостереження і оперативно виявили злочинця, оскільки той міг становити небезпеку для інших людей.

Затриманим виявився 31-річний місцевий житель. Він знаходився в нетверезому стані, з жінкою знайомий не був і мотиви свого вчинку пояснити не зміг. При ньому виявили необхідні речові докази злочину.

Встановлюються всі деталі події, а чоловікові за скоєне тепер може загрожувати від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо нещодавно в Одеській області під час застілля чоловік зарізав свого товариша.

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