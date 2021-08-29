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29 августа 2021, 17:17 2694

На Житомирщине пьяный мужчина убил женщину, которая приехала устраиваться на работу

29 августа 2021, 17:17 2694
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Нацполиция
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На Житомирщине пьяный мужчина средь бела дня убил незнакомую женщину на улице и скрылся с места происшествия

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Житомирщины

Происшествие произошло 28 августа в Новограде-Волынском. Предварительно установлено, что 48-летняя жительница одного из сел области приехала в город в поисках работы.

Она ждала своего работодателя в парковой аллее, когда к ней подошел незнакомый мужчина, ткнул ей острым предметом в шею и пошел дальше.

Правоохранители проверили записи с камер наблюдения и оперативно обнаружили преступника, поскольку тот мог представлять опасность для других людей.

Задержанным оказался 31-летний местный житель. Он находился в нетрезвом состоянии, с женщиной знаком не был и мотивы своего поступка объяснить не смог. При нем обнаружили необходимые вещественные доказательства преступления.

Устанавливаются все детали произошедшего, а мужчине за содеянное теперь может грозить от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, что недавно в Одесской области во время застолья мужчина зарезал своего товарища

преступление убийство Житомирская область тюрьма

 
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