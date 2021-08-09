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09 серпня 2021, 16:45 125

У Житомирі чоловік розбив лопатою вікна людям, бо ті забороняли паркуватися на клумбі

09 серпня 2021, 16:45 125
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Скріншот з відео
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У Житомирі на Польському бульварі агресивний чоловік лопатою побив кілька вікон в квартирах на першому поверсі, бо ті не дозволяли йому паркуватись на клумбі

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення у соцмережах.

Інцидент зафільмували мешканці будинку на Польському бульварі, 13 і виклали в соціальній групі мікрорайону Маликова.

За словами Сергія Міщука, який оприлюднив відео, агресивний чоловік о 5 ранку побив вікна за те, що йому не давали комерційною автівкою паркуватися на клумбі.

Перелякані люди почали кричати та кликати на допомогу.

Очевидці припускають, що чоловік перебував під дією алкоголю, але це не завадило йому сісти за кермо.

Раніше ми писали про те, як у Миколаєві чоловіку голоси в голові "наказали" розбити вікна в мерії.

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