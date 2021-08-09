В Житомире мужчина разбил лопатой окна людям, потому что те запрещали парковаться на клумбе

Скриншот с видео

В Житомире на Польском бульваре агрессивный мужчина лопатой избил несколько окон в квартирах на первом этаже, потому что те не позволяли ему парковаться на клумбе

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение в соцсетях.

Инцидент сняли жильцы дома на Польском бульваре, 13 и выложили в социальной группе микрорайона Маликова.

По словам Сергея Мищука, который обнародовал видео, агрессивный мужчина в 5 утра побил окна за то, что ему не давали коммерческой машиной парковаться на клумбе.

Испуганные люди начали кричать и звать на помощь.

Очевидцы предполагают, что мужчина находился под действием алкоголя, но это не помешало ему сесть за руль.

Ранее мы писали о том, как в Николаеве мужчине голоса в голове "приказали" разбить окна в мэрии.