В Житомире мужчина разбил лопатой окна людям, потому что те запрещали парковаться на клумбе
В Житомире на Польском бульваре агрессивный мужчина лопатой избил несколько окон в квартирах на первом этаже, потому что те не позволяли ему парковаться на клумбе
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение в соцсетях.
Инцидент сняли жильцы дома на Польском бульваре, 13 и выложили в социальной группе микрорайона Маликова.
По словам Сергея Мищука, который обнародовал видео, агрессивный мужчина в 5 утра побил окна за то, что ему не давали коммерческой машиной парковаться на клумбе.
Испуганные люди начали кричать и звать на помощь.
Очевидцы предполагают, что мужчина находился под действием алкоголя, но это не помешало ему сесть за руль.
Ранее мы писали о том, как в Николаеве мужчине голоса в голове "приказали" разбить окна в мэрии.
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