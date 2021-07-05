У Миколаєві чоловіку голоси в голові "наказали" розбити вікна в мерії

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Про це повідомив місцевий Telegram-канал "Варваровка", пише RegioNews.

За наявною інформацією, чоловік заявив, що розбити вікна в мерії йому "підказали голоси", які він чує.

"Його нібито турбує сусід, який одягає протигаз і тим самим лякає його. А сьогодні вдень він двома скляними пляшками розбив вікна в кабінетах, які належати управлінню комунального майна. Виходить, пошкодив майно в комунальному майні", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Буковині застрелився ексдепутат обласної ради.