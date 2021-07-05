У Миколаєві чоловіку голоси в голові "наказали" розбити вікна в мерії
Житель Миколаєва розбив вікна в будівлі міської ради
Про це повідомив місцевий Telegram-канал "Варваровка", пише RegioNews.
За наявною інформацією, чоловік заявив, що розбити вікна в мерії йому "підказали голоси", які він чує.
"Його нібито турбує сусід, який одягає протигаз і тим самим лякає його. А сьогодні вдень він двома скляними пляшками розбив вікна в кабінетах, які належати управлінню комунального майна. Виходить, пошкодив майно в комунальному майні", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на Буковині застрелився ексдепутат обласної ради.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Від Чернігова до Британії. Як Міноборони прославилося жіночими підборами
Тактика чи зрада: чому закарпатські "слуги народу" пішли проти Зеленського