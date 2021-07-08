У Бердичеві невідомі у масках залізли до квартири та побили подружжя

Фото: Нацполіція

У м. Бердичеві до однієї з квартир на першому поверсі через відкрите вікно залізли двоє чоловіків. Вони побили подружжя та забрали цінні речі, документи, гроші та банківські картки

Як передає RegioNews, про це повідомили у поліції Житомирської області.

Слідчі з’ясували, що на першому поверсі багатоповерхівки у центрі міста винаймають квартиру 23-річний та 25-річна жителі Київщини. Вночі вони лишили відчиненим вікно на кухні. Саме через нього нападники й потрапили в оселю.

Невідомі, які були у масках, побили господарів та відібрали у них гаманець з 800 гривнями, прикраси із золота, кілька мобільних телефонів та документи", - йдеться у повідомленні.

У цей час в іншій кімнаті спала 4-річна донька жінки, дитина не постраждала.

У потерпілої медики діагностували закриту черепно-мозкову травму, а у чоловіка – забої різних частин тіла та перелом носа.

Вже за кілька годин поліцейські встановили нападників та затримали їх. Ними виявились місцеві жителі, віком 30 та 35 років, які раніше вже були засуджені за майнові злочини.

Нагадаємо, нещодавно на Одещині затримали розбійну групу, яка нападала на далекобійників.