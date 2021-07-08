В Бердичеве неизвестные в масках залезли в квартиру и избили супругов

Фото: Нацполиция

В г. Бердичеве в одну из квартир на первом этаже через открытое окно залезли двое мужчин. Они избили супругов и забрали ценные вещи, документы, деньги и банковские карты

Как передает RegioNews, об этом сообщили в полиции Житомирской области.

Следователи выяснили, что на первом этаже многоэтажки в центре города снимают квартиру 23-летний и 25-летняя жители Киевщины. Ночью они оставили открытым окно на кухне. Именно через него нападавшие и попали в дом.

Неизвестные, которые были в масках, избили хозяев и отобрали у них кошелек с 800 гривнами, украшения из золота, несколько мобильных телефонов и документы", - говорится в сообщении.

В это время в другой комнате спала 4-летняя дочь женщины, ребенок не пострадал.

У потерпевшей медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, а у мужчины - ушибы различных частей тела и перелом носа.

Уже через несколько часов полицейские установили нападавших и задержали их. Ими оказались местные жители в возрасте 30 и 35 лет, которые ранее уже были осуждены за имущественные преступления.

Напомним, недавно в Одесской области задержали разбойную группу, которая нападала на дальнобойщиков.