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05 липня 2021, 12:24 156

На Житомирщині 13-річний юнак з рушниці поранив товариша

05 липня 2021, 12:24 156
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Фото: Нацполіція
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Повідомлення про травмування 11-річного хлопця надійшло до поліції від медиків Пулинської лікарні, куди його доставили. У хлопчика діагностували поранення грудної клітини, його прооперували

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні поліції Житомирської області.

До лікарні з пораненням потрапив підліток, який гостював у с. Бастовій Рудні. Як з’ясувалось, у нього з пневматичної рушниці під час розваг поцілив 13-річний товариш", - йдеться у повідомленні.

Було встановлено, що підлітки розважалися в домогосподарстві та в одному з приміщень знайшли пневматичну рушницю. Попередньо, зброю там залишив батько одного з хлопців. Під час розваг старший з них поцілив у молодшого товариша.

Наразі слідчі з’ясовують всі обставини події у рамках відкритого кримінального провадження (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Кременчуці чоловік стріляв по поліцейським із вікна багатоповерхівки.

стрілянина зброя розслідування поліція діти

 
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