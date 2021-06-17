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17 червня 2021, 12:57 23

На Житомирщині затримали літак, який незаконно потрапив з Румунії

17 червня 2021, 12:57 23
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Фото: ДПСУ
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Прикордонники затримали літак, який незаконно залетів з Румунії та приземлився біля Бердичева на Житомирщині вночі 17 червня

Про це пише RegioNews з посиланням на Держприкордонслужбу.

"Цієї ночі прикордонники Чернівецького загону зафіксували факт незаконного перетину державного кордону літаком з Румунії в Україну. Оперативні співробітники Держприкордонслужби встановили місце ймовірного приземлення порушників – аеродром неподалік від міста Бердичів", - йдеться у повідомленні.

На місце, де приземлився літак, прибули прикордонники для затримання. Але, помітивши їх, порушники знову піднялися у повітря.

Невдовзі співробітники Житомирського загону затримали на аеродромі особу, яка з землі координувала дії екіпажу літака. Після цього АН-2 знову здійснив посадку. На борту літака було троє осіб, їх також затримали.

Нагадаємо, нещодавно на Волині викрили масштабну схему незаконного розмитнення "євроблях".

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