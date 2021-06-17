На Житомирщині затримали літак, який незаконно потрапив з Румунії
Прикордонники затримали літак, який незаконно залетів з Румунії та приземлився біля Бердичева на Житомирщині вночі 17 червня
Про це пише RegioNews з посиланням на Держприкордонслужбу.
"Цієї ночі прикордонники Чернівецького загону зафіксували факт незаконного перетину державного кордону літаком з Румунії в Україну. Оперативні співробітники Держприкордонслужби встановили місце ймовірного приземлення порушників – аеродром неподалік від міста Бердичів", - йдеться у повідомленні.
На місце, де приземлився літак, прибули прикордонники для затримання. Але, помітивши їх, порушники знову піднялися у повітря.
Невдовзі співробітники Житомирського загону затримали на аеродромі особу, яка з землі координувала дії екіпажу літака. Після цього АН-2 знову здійснив посадку. На борту літака було троє осіб, їх також затримали.
Нагадаємо, нещодавно на Волині викрили масштабну схему незаконного розмитнення "євроблях".