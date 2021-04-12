09:02  12 апреля
Коронавирус в Украине: после выходных количество новых инфицированных резко снизилось
14:19  12 апреля
Нардепы будут питаться "Святым Духом" и поститься, пока столовая закрыта на локдаун - Корниенко
08:11  12 апреля
Сутки в ООС: боевики били из запрещенных вооружений и гранатометов
UA | RU
UA | RU
12 апреля 2021, 12:36 109

В Житомире ослабили карантин для кафе и ресторанов

12 апреля 2021, 12:36 109
Читайте також українською мовою
Это будет разрешено два месяца
Это будет разрешено два месяца
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Исполнительный комитет городского совета Житомира согласовал размещение открытых площадок 16-м кафе и ресторанам.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местное издание "Рупор Житомира".

Предпринимателей обяжут соблюдать противоэпидемические правила и размещать площадки исключительно в пределах фасада заведения.

"Предприниматели должны лишь подать заявку на размещение и эскиз площадки. Уже подано 53 заявки, они прорабатываются. Такой алгоритм действовал и в прошлом году, когда пандемия только началась", - заявил городской голова Сергей Сухомлин.

Также среди требований - озеленение территории летней террасы и небрендированная мебель из натуральных материалов.

Напомним, в Житомирской области отменили все внутренние автобусные рейсы.

коронавирус карантин Житомир кафе локдаун

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Украинские миллиардеры: как изменились их доходы за последний кризисный год
Миражи для Харькова. Зачем Терехов пригнал в город турецкие автобусы
Все публикации »
Виталий Бала
Кирилл Сазонов
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua