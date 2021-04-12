В Житомире ослабили карантин для кафе и ресторанов
Это будет разрешено два месяца
Это будет разрешено два месяца
Исполнительный комитет городского совета Житомира согласовал размещение открытых площадок 16-м кафе и ресторанам.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местное издание "Рупор Житомира".
Предпринимателей обяжут соблюдать противоэпидемические правила и размещать площадки исключительно в пределах фасада заведения.
"Предприниматели должны лишь подать заявку на размещение и эскиз площадки. Уже подано 53 заявки, они прорабатываются. Такой алгоритм действовал и в прошлом году, когда пандемия только началась", - заявил городской голова Сергей Сухомлин.
Также среди требований - озеленение территории летней террасы и небрендированная мебель из натуральных материалов.
Напомним, в Житомирской области отменили все внутренние автобусные рейсы.
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