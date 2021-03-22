В Житомире водитель подорвался на гранате, которой угрожал полицейским

На момент задержания правонарушитель был одет в бронежилет и каску

На момент задержания правонарушитель был одет в бронежилет и каску

Фото: Нацполиция

В Житомире полицейские задержали неадекватного водителя, который угрожал правоохранителям гранатой и сам подорвался на взрывном устройстве. В результате мужчина получил травматическую ампутацию правого предплечья, рваные раны правой ноги и правой поясничной области.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомира, передает RegioNews.

Так, патрульные УПП остановили на одной из улиц Житомира автомобиль "Honda Accord". Его водитель сначала заблокировался в салоне, а потом пытался убежать. На территории Житомирского и нескольких соседних районов была введена специальная полицейская операция.

Удирая от полицейских, водитель совершил столкновение с припаркованным "Ford Transit". Затем вышел из машины, держа в руках гранату, которая взорвалась", - говорится в сообщении.

По предварительному заключению, в руках мужчины взорвалась граната РГД-5. Он замахнулся, чтобы бросить ее в полицейских, при этом выдернув чеку. Его доставили в реанимационное отделение с травматической ампутацией правого предплечья и другими рваными ранами.

Правоохранители отметили, что у мужчины был изъят порошок, вероятно, наркотического состава.

По данному факту возбуждено дело по нескольким статьям Уголовного кодекса: ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами, взрывчатыми веществами), ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Ранее сообщалось, что полиция Киева расследует обстоятельства взрыва в квартире в Деснянском районе.