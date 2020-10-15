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15 жовтня 2020, 11:42 14

Мер Житомира Сухомлин через вибори переводить дитсадочки на дистанційку

15 жовтня 2020, 11:42 14
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Діти будуть навчатись у дистанційній формі з 22 по 26 жовтня
Діти будуть навчатись у дистанційній формі з 22 по 26 жовтня
Фото: з відкритих джерел
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Міський голова Житомира Сергій Сухомлин настільки боїться втратити ймовірну підтримку свого електорату, що напередодні виборів рекомендував закладам дошкільної освіти перейти на дистанційне навчання. 

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба міської ради.

Йдеться про заклади дошкільної освіти, в яких будуть організовані виборчі дільниці.

У закладах дошкільної освіти, в яких будуть розміщені виборчі дільниці, організувати освітній процес з 22 по 26 жовтня 2020 року у дистанційній формі, без перебування дітей в закладі дошкільної освіти", - йдеться на сайті Житомирської міської ради.


Як саме міська влада планує забезпечити цей освітній процес з дітками, які молодші 6 років – не зрозуміло. Так само не зрозуміло, що робити працюючим батькам, адже таких маленьких дітей самих вдома не залишиш. Про це в міській раді не уточнюють.

Раніше повідомлялось, що Кабмін рекомендує встановити канікули з 15 до 30 жовтня. Після цього можливий перехід на дистанційне і змішане навчання з урахуванням епідемічної ситуації.

школа дитячий садок мер Житомир освіта діти навчання Сергій Сухомлин
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