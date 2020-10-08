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08 жовтня 2020, 14:12 8

На Житомирщині в квартирі знайшли мертвими трьох військовослужбовців

08 жовтня 2020, 14:12 8
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Чоловіки проживали в орендованому помешканні
Чоловіки проживали в орендованому помешканні
Фото: з відкритих джерел
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У селі Новоівницькому Андрушівського району на Житомирщині зранку 8 жовтня виявили мертвими трьох військовослужбовців-контрактників. На місці події працюють слідчо-оперативні групи.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба поліції Житомирської області.

Відомо, що під час ранкового шикування в одній із військових частин Командування Сил логістики ЗС України було виявлено відсутність трьох військовослужбовців військової служби за контрактом, але згодом їх знайшли мертвими в помешканні, яке вони винаймали.

Померлі - військовослужбовці за контрактом, 23-річні уродженці Сумщини та Дніпропетровщини та 21-річний уродженець м. Чернівців. Чоловіки проживали в орендованому помешканні, в якому їх і виявили", - йдеться у повідомленні.

Попередньо відомо, що померлих виявили їхні колеги за місцем проживання. За результатами попереднього огляду, ознак насильницької смерті та фізичного впливу до загиблих військовослужбовців не виявлено.

Нагадаємо, 15 липня у Києві знайшли мертвим працівника СБУ. Пізніше експертиза підтвердила, що слідчого СБУ в Києві було вбито.

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