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08 октября 2020, 14:12 3

На Житомирщине в квартире нашли мертвыми трех военнослужащих

08 октября 2020, 14:12 3
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Мужчины проживали в арендованном помещении
Мужчины проживали в арендованном помещении
Фото: из открытых источников
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В селе Новоивницком Андрушевского района Житомирской области утром 8 октября обнаружили мертвыми трех военнослужащих-контрактников. На месте происшествия работают следственно-оперативные группы.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.

Известно, что во время утреннего построения в одной из воинских частей Командования Сил логистики ВС Украины было выявлено отсутствие трех военнослужащих военной службы по контракту, но впоследствии их нашли мертвыми в квартире, которую они снимали.

Умершие - военнослужащие по контракту, 23-летние уроженцы Сумщины и Днепропетровщины и 21-летний уроженец города Черновцы. Мужчины проживали в арендованном помещении, где их и обнаружили", - говорится в сообщении.

Предварительно известно, что умерших обнаружили их коллеги по месту жительства. По результатам предварительного осмотра, признаков насильственной смерти и физического воздействия у погибших военнослужащих не обнаружено.

Напомним, 15 июля в Киеве нашли мертвым сотрудника СБУ. Позже экспертиза подтвердила, что следователю СБУ в Киеве был убит.

смерть военные ВСУ Житомирская область жертва
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