На Житомирщине в квартире нашли мертвыми трех военнослужащих

Мужчины проживали в арендованном помещении

Мужчины проживали в арендованном помещении

Фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.

Известно, что во время утреннего построения в одной из воинских частей Командования Сил логистики ВС Украины было выявлено отсутствие трех военнослужащих военной службы по контракту, но впоследствии их нашли мертвыми в квартире, которую они снимали.

Умершие - военнослужащие по контракту, 23-летние уроженцы Сумщины и Днепропетровщины и 21-летний уроженец города Черновцы. Мужчины проживали в арендованном помещении, где их и обнаружили", - говорится в сообщении.

Предварительно известно, что умерших обнаружили их коллеги по месту жительства. По результатам предварительного осмотра, признаков насильственной смерти и физического воздействия у погибших военнослужащих не обнаружено.

Напомним, 15 июля в Киеве нашли мертвым сотрудника СБУ. Позже экспертиза подтвердила, что следователю СБУ в Киеве был убит.