На Житомирщині викрили незаконних продавців зброї

Місцеві жителі скуповували зброю часів Другої Світової та ремонтували її

Місцеві жителі скуповували зброю часів Другої Світової та ремонтували її

Фото: Facebook

У жителів міста Житомир та області вилучили 20 одиниць вогнепальної зброї, декілька сотень набоїв, а також інші свідчення протиправної діяльності угруповування.

Як передає RegioNews, про це повідомило ГУ Нацполіції Житомирської області.

Правоохоронці провели більше 10 обшуків за місцем проживання жителів обласного центру та Житомирського району.

У приміщеннях виявили 20 одиниць зброї, у тому числі нарізну та перероблену, та близько трьох сотень набоїв до неї. Попередньо, фігуранти провадження, віком від 30 до 50 років, мають навички поводження зі зброєю", - повідомляють в поліції.

У Нацполіції також зазначають, що протягом певного періоду вони займалися скуповуванням зброї часів ІІ Світової війни, а також її пошуком у місцях запеклих боїв. У подальшому пістолети, рушниці та автомати ремонтувались, приводилися до бойового стану з метою продажу зацікавленим особам.

Зазначається, що обшуки проводились у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст. 263-1 (незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї або фальсифікація, незаконне видалення чи зміна її маркування, або незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв) КК України.

"Нині все виявлене слідчі вилучили та направили на дослідження до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при МВС. Чинним законодавством такі протиправні дії караються позбавленням волі строком до 10 років”, - додали в поліції.

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