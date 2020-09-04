На Житомирщине разоблачили незаконных продавцов оружия

Местные жители скупали оружие времен Второй Мировой и ремонтировали его

Местные жители скупали оружие времен Второй Мировой и ремонтировали его

Фото: Facebook

У жителей города Житомир и области изъяли 20 единиц огнестрельного оружия, несколько сотен патронов, а также иные свидетельства противоправной деятельности группировки.

Как передает RegioNews, об этом сообщило ГУ Нацполиции Житомирской области.

Правоохранители провели более 10 обысков по месту проживания жителей областного центра и Житомирского района.

В помещениях обнаружили 20 единиц оружия, в том числе нарезное и переработанное, и около трех сотен патронов к нему. Предварительно, фигуранты производства в возрасте от 30 до 50 лет, имеют навыки обращения с оружием", - сообщают в полиции.

В Нацполиции также отмечают, что в течение определенного периода они занимались скупкой оружия времен второй Мировой войны, а также его поиском в местах ожесточенных боев. В дальнейшем пистолеты, ружья и автоматы ремонтировались, приводились в боевое состояние с целью продажи заинтересованным лицам.

Отмечается, что обыски проводились в рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 263-1 (незаконное изготовление, переработка или ремонт огнестрельного оружия или фальсификация, незаконное удаление или изменение ее маркировки, или незаконное изготовление боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК Украины.

"Сейчас все выявленное следователи изъяли и направили на исследование в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр при МВД. Действующим законодательством такие противоправные действия наказываются лишением свободы сроком до 10 лет”, - добавили в полиции.

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