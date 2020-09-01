На Житомирщині намагалися підірвати потяг з білоруськими нафтопродуктами

СБУ кваліфікувала справу як террористичний акт

СБУ кваліфікувала справу як террористичний акт

Фото: СБУ

У Коростенському районі Житомирської області 31 серпня невідомі влаштували вибух на залізничних коліях, де рухався вантажний потяг з нафтопродуктами. Станом на ранок, 1 вересня, рух залізничними коліями відновлений.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Під час руху потягу, який транспортував з Білорусі 64 вагони із бензином і дизельним пальним, стався вибух, внаслідок якого деформовано рейки та пошкоджено залізничні шпали. Жертв немає", - йдеться у повідомленні.

Обставини вчинення злочину розслідуються слідчими органів безпеки за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Як повідомляє голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, станом на ранок, рух залізничними коліями на Житомирщині, де стався террористичний акт, відновлений.

Негайно провели ранкову координаційну нараду з обласним керівництвом СБУ, Нацполіції та прокуратури через вибух, що стався біля станції Бехи. Доповідаю перед громадою області, що кримінальна справа перебуває на особистому контролі керівників правоохоронних відомств", - повідомив він.

Раніше повідомлялось, що Служба безпеки України заблокувала протиправну діяльність фінансової піраміди B2B Jewelry, від якої постраждали 600 тисяч вкладників.