На Житомирщине пытались взорвать поезд с белорусскими нефтепродуктами

СБУ квалифицировала дело как террористический акт

СБУ квалифицировала дело как террористический акт

Фото: СБУ

В Коростенском районе Житомирской области 31 августа неизвестные устроили взрыв на железнодорожных путях, где двигался грузовой поезд с нефтепродуктами. По состоянию на утро, 1 сентября, движение по железнодорожным путям восстановлено.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Во время движения поезда, который транспортировал из Беларуси 64 вагона с бензином и дизельным топливом, произошел взрыв, в результате которого деформированы рельсы и повреждены железнодорожные шпалы. Жертв нет", - говорится в сообщении.

Обстоятельства совершения преступления расследуются следователями органов безопасности по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщает председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко, по состоянию на утро, движение железнодорожными путями на Житомирщине, где произошел террористичний акт, восстановлен.

Немедленно провели утреннюю координационное совещание с областным руководством СБУ, Нацполиции и прокуратуры за взрыв, который произошел возле станции Бехи. Докладываю перед общиной области, уголовное дело находится на личном контроле руководителей правоохранительных ведомств", - сообщил он.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины заблокировала противоправную деятельность финансовой пирамиды B2B Jewelry, от которой пострадали 600 тысяч вкладчиков.