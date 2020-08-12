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12 серпня 2020, 18:30 2

Керівнику партії Шарія в Житомирі загрожує до 7 років в'язниці

12 серпня 2020, 18:30 2
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Проти Сергія Нікуліна завели справу за статтею "хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї"
Проти Сергія Нікуліна завели справу за статтею "хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї"
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Представник партії Шарія в Житомирі Сергій Нікулін повинен відповісти за напад на людину і розпилення сльозогінного газу в приміщенні.

Про це повідомив юрист Нацкорпуса Віктор Шендибило з посиланням на рішення Богунського райсуду міста Житомира від 7 серпня 2020 року, передає Regionews.

Стаття 296 (частина 4) КК України, за якою буде вестись справа проти Нікуліна, кваліфікується як "хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень". Вона передбачає позбавлення волі на строк до семи років.

Нагадаємо, 22 червня у Житомирі виникла бійка між головою місцевого осередку "Партії Шарія" Нікуліним і ветераном полку Азов Романом Боровиком. "Шарійовець" застосував газовий балон, знаходячись у закритому офісному приміщенні, де, до того ж, у цей час перебували інші люди. Роман Боровик, за версією адвокатів, був змушений вдатися до самозахисту.

За інформацією адвокатів Боровика, житомирська міліція спочатку зволікала з прийняттям клопотання про відкриття справи про злісне хуліганство "шаріївця". Були навіть спроби відкрити справу не з ч. 4, а за ч. 1 ст. 296, яка передбачає лише арешт до 6 місяців або обмеження волі до 5 років.

Захисту Романа Боровика довелося звертатися до суду зі скаргою на бездіяльність поліції. Суд захисники ветерана виграли. Таким чином, керівникові партії Шарія загрожує реальний термін ув'язнення.

суд бійка хуліганство Житомир Нацкорпус Партія Шарія
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