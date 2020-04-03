12:25  03 квітня
Коронавірус в Києві: число хворих зросло, серед них - двоє неповнолітніх
11:12  03 квітня
РФ звинуватила Україну в "пропаганді" проти неї, а ФРН і Францію в зриві створення Консультативної ради
11:25  03 квітня
"Плівки Єрмака": Лерос прийшов на допит, ДБР підготувало "сюрприз"
UA | RU
UA | RU
03 квітня 2020, 13:02 2

Влада Житомира розказала, скільки витрачає на одного хворого коронавірусом

Читайте также
на русском языке
03 квітня 2020, 13:02 2
Читайте также на русском языке
У Житомирі на одного пацієнта середньої важкості з підтверженою коронавірусною інфекцією з бюджета міста витрачають 700 грн на добу, важкого хворого – 2 200 грн
Фото: suspilne.media
У Житомирі на одного пацієнта середньої важкості з підтверженою коронавірусною інфекцією з бюджета міста витрачають 700 грн на добу, важкого хворого – 2 200 грн

Як передає RegioNews, про це повідомила заступниця міського голови Марія Місюрова під час сесії Житомирської міської ради 3 квітня.

За її словами, сценарій подій, який розрахований на 3 місяці, передбачає більше 17 млн грн лише на витратні матеріали та медпрепарати. Водночас потреби у зборах благодійних внесків з хворих на коронавірус немає, хоча нестача коштів на боротьбу з ним є.

"Щоб розрахувати потребу, потрібно знати розвиток подій. Наприклад, якщо під боротьбу у нас буде повністю задіяна перша та друга й дитяча лікарні ,то потреба лише в костюмах близько 1500 штук на день. Зараз ми їх закуповуємо за 375 грн за один. Якщо ж у нас буде тисяча хворих, то це десь 1-1,5 млн на день", - сказав міський голова Сергій Сухомлин.

Як зазначається, на боротьбу з коронавірусом з міського бюджета орієнтовно виділено 28 млн грн, з яких 13,6 млн грн вже використали.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Читайте також: Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)

Нагадаємо, міський бюджет Житомира через запроваджений карантин та досить жорсткі обмеження недоотримав понад 25 мільйонів гривень.


коронавірус ушпиталення гроші Житомир
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
02 квітня 2020, 19:16
Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
31 березня 2020, 12:09
Дружина в.о. міністра енергетики працює на Ахметова і отримує більше мільйона гривень зарплати
27 березня 2020, 10:12
Коронавірусна лихоманка: хто змінить Каспрука в Чернівцях
31 березня 2020, 14:00
"Я просто продав стару Тойоту": в соцмережах висміяли брифінг Єрмака
31 березня 2020, 20:22
Мер Вінниці преміював себе і своїх заступників у розпалі "коронавірусного” збору коштів
27 березня 2020, 17:30
Останні Популярні
Ірина Медушевська
Олег Сєнцов
Ірина Бублик
Всі блоги »
Вірусні війни у Львівській міськраді: Порошенко проти Садового
03 квітня 2020, 12:00
Бізнес Харкова витрачає мільйони на допомогу медикам, а Кернес - на зоопарк
02 квітня 2020, 11:40
Всі публікації »
Україна на карантині, або Весна прийшла – сидимо вдома, – НеПогода
27 березня 2020, 19:28
Шукай Єрмака, або Як Зеленський тряхнув українських олігархів, – НеПогода
23 березня 2020, 23:32
Як Україна прожила перший тиждень на карантині, – НеПогода
20 березня 2020, 17:50
Всі відео »
Андрій Ставніцер
Куратор Одеської області по боротьбі з COVID-19
Райкович Андрій
Міський голова Кропивницького
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »