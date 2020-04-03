Влада Житомира розказала, скільки витрачає на одного хворого коронавірусом
Як передає RegioNews, про це повідомила заступниця міського голови Марія Місюрова під час сесії Житомирської міської ради 3 квітня.
За її словами, сценарій подій, який розрахований на 3 місяці, передбачає більше 17 млн грн лише на витратні матеріали та медпрепарати. Водночас потреби у зборах благодійних внесків з хворих на коронавірус немає, хоча нестача коштів на боротьбу з ним є.
"Щоб розрахувати потребу, потрібно знати розвиток подій. Наприклад, якщо під боротьбу у нас буде повністю задіяна перша та друга й дитяча лікарні ,то потреба лише в костюмах близько 1500 штук на день. Зараз ми їх закуповуємо за 375 грн за один. Якщо ж у нас буде тисяча хворих, то це десь 1-1,5 млн на день", - сказав міський голова Сергій Сухомлин.
Як зазначається, на боротьбу з коронавірусом з міського бюджета орієнтовно виділено 28 млн грн, з яких 13,6 млн грн вже використали.
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Нагадаємо, міський бюджет Житомира через запроваджений карантин та досить жорсткі обмеження недоотримав понад 25 мільйонів гривень.
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