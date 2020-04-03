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03 квітня 2020, 12:02 5

У Житомирі підрахували недостачу в бюджеті через карантин

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03 квітня 2020, 12:02 5
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Міський бюджет Житомира через запроваджений карантин та досить жорсткі обмеження недоотримав понад 25 мільйонів гривень
Фото: zt-rada.gov.ua
Міський бюджет Житомира через запроваджений карантин та досить жорсткі обмеження недоотримав понад 25 мільйонів гривень

Як передає RegioNews із посиланням на Zhitomir.life, про це під час чергової сесії міської ради повідомила директорка департаменту бюджету та фінансів Діна Прохорчук.

За її словами, мова йде про недоотримані податки, які до міського бюджету мали сплатити підприємці, які через обставини з коронавірусом цього не зробили.

"Зокрема, місто недоотримало 10 мільйонів гривень від податку на землю. Ще 7 мільйонів міський бюджет не отримав податку від доходів фізичних осіб. Також 5,7 млн грн місто недоотримало єдиного податку. Разом з тим, на півтора мільйона зменшився дохід від орендної плати, а також 1,1 млн грн дохід від податку на нерухоме майно", - уточнила вона.

Як зазначається, загалом, лише за три місяці 2020 року міський бюджет недоотримав 25 мільйонів 300 тисяч гривень.

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