Власти Житомира рассказали, сколько тратят на одного больного коронавирусом

В Житомире на одного пациента средней тяжести с подтверженной коронавирусной инфекцией из бюджета города тратят 700 грн в сутки, тяжелого больного – 2 200 грн

Фото: suspilne.media

В Житомире на одного пациента средней тяжести с подтверженной коронавирусной инфекцией из бюджета города тратят 700 грн в сутки, тяжелого больного – 2 200 грн

Как передает RegioNews, об этом сообщила заместитель городского головы Мария Мисюрова во время сессии Житомирского городского совета 3 апреля. По ее словам, сценарий событий, который рассчитан на 3 месяца, предполагает более 17 млн грн только на расходные материалы и медпрепараты. В то же время потребности в сборах благотворительных взносов с больных коронавирусом нет, хотя есть нехватка средств на борьбу с ним. "Чтобы рассчитать потребность, нужно знать развитие событий. Например, если под борьбу у нас будет полностью задействована первая и вторая и детская больницы ,то потребность только в костюмах около 1500 штук на день. Сейчас мы их закупаем по 375 грн за один. Если же у нас будет тысяча больных, то это где-то 1-1,5 млн в день", - сказал городской голова Сергей Сухомлин. Как отмечается, на борьбу с коронавирусом из городского бюджета ориентировочно выделено 28 млн грн, из которых 13,6 млн грн уже использовали. Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется) Читайте также: Как противостоят коронавирус в регионах: хроника (обновляется) Напомним, городской бюджет Житомира из-за введенного карантина и достаточно жестких ограничений недополучил более 25 миллионов гривен.

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