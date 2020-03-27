На Житомирщині невідомі підпалили траву і лишили без газу ціле село
26 березня до АДС Новоград-Волинського відділення АТ "Житомиргаз" надійшла заявка про пожежу на газопроводі у селі Ярунь
26 березня до АДС Новоград-Волинського відділення АТ "Житомиргаз" надійшла заявка про пожежу на газопроводі у селі Ярунь
Про це пише Regionews з посиланням на АТ "Житомиргаз".
З’ясували, що пожежа сталася через спалення сухої трави та решток дерев невідомими особами.
Пошкоджено газопровід середнього тиску діаметром 160 мм. Сума причинених збитків сягає близько 300 тис грн. Без газопостачання залишилось 533 споживача с. Ярунь.
Працівники Новоград-Волинського відділення ведуть ремонтні роботи з відновлення газопостачання.
26 березня, близько 16 години до АДС Новоград-Волинського відділення АТ "Житомиргаз" надійшла заявка про пожежу на...Опубліковано АТ "Житомиргаз" Пʼятниця, 27 березня 2020 р.
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