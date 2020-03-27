В Житомирской области неизвестные подожгли траву и оставили без газа целое село

26 марта по АДС Новоград-Волынского отделения АО "Житомиргаз" поступила заявка о пожаре на газопроводе в селе Ярунь

Фото: АТ "Житомиргаз"

26 марта по АДС Новоград-Волынского отделения АО "Житомиргаз" поступила заявка о пожаре на газопроводе в селе Ярунь

Об этом пишет Regionews со ссылкой на АО "Житомиргаз".



Выяснили, что пожар произошел из-за сожжения сухой травы и остатков деревьев неизвестными лицами.

Поврежден газопровод среднего давления диаметром 160 мм. Сумма причиненных убытков составляет около 300 тыс грн. Без газоснабжения осталось 533 потребителя с. Ярунь.

Работники Новоград-Волынского отделения ведут ремонтные работы по восстановлению газоснабжения.