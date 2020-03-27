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27 марта 2020, 12:01 4

В Житомирской области неизвестные подожгли траву и оставили без газа целое село

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27 марта 2020, 12:01 4
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26 марта по АДС Новоград-Волынского отделения АО "Житомиргаз" поступила заявка о пожаре на газопроводе в селе Ярунь
Фото: АТ "Житомиргаз"
26 марта по АДС Новоград-Волынского отделения АО "Житомиргаз" поступила заявка о пожаре на газопроводе в селе Ярунь

Об этом пишет Regionews со ссылкой на АО "Житомиргаз".

Выяснили, что пожар произошел из-за сожжения сухой травы и остатков деревьев неизвестными лицами.

Поврежден газопровод среднего давления диаметром 160 мм. Сумма причиненных убытков составляет около 300 тыс грн. Без газоснабжения осталось 533 потребителя с. Ярунь.

Работники Новоград-Волынского отделения ведут ремонтные работы по восстановлению газоснабжения.

26 березня, близько 16 години до АДС Новоград-Волинського відділення АТ "Житомиргаз" надійшла заявка про пожежу на...

Опубліковано АТ "Житомиргаз" Пʼятниця, 27 березня 2020 р.


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