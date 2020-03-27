В Житомирской области неизвестные подожгли траву и оставили без газа целое село
26 марта по АДС Новоград-Волынского отделения АО "Житомиргаз" поступила заявка о пожаре на газопроводе в селе Ярунь
26 марта по АДС Новоград-Волынского отделения АО "Житомиргаз" поступила заявка о пожаре на газопроводе в селе Ярунь
Об этом пишет Regionews со ссылкой на АО "Житомиргаз".
Выяснили, что пожар произошел из-за сожжения сухой травы и остатков деревьев неизвестными лицами.
Поврежден газопровод среднего давления диаметром 160 мм. Сумма причиненных убытков составляет около 300 тыс грн. Без газоснабжения осталось 533 потребителя с. Ярунь.
Работники Новоград-Волынского отделения ведут ремонтные работы по восстановлению газоснабжения.
26 березня, близько 16 години до АДС Новоград-Волинського відділення АТ "Житомиргаз" надійшла заявка про пожежу на...Опубліковано АТ "Житомиргаз" Пʼятниця, 27 березня 2020 р.
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