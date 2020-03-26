В Житомире закрывают на карантин все частные клиники
Об этом сообщил собственных одной из клиник Житомира, пишет RegioNews.
Он отмечает, что несмотря на максимальную защищенность персонала, наличие всех средств защиты, предоставление безвозмездно масок всем посетителям, измерение им температуры и разведение потоков пациентов, заведение закрывают.
Что делать пациентам, которые имеют декларации с врачами частных клиник - объяснений нет. Как и то, где они будут осуществлять прием, если закроют частные заведения.
Необходимо еще помнить и о том, что именно в частных клиниках можно пройти МРТ и другие процедуры, так как в государственных клиниках этого необходимо ждать несколько часов, а то и дней. Что делать пациентам, на данный момент объяснений нет.
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24 марта сообщалось, что в Житомирскую область поступила первая партия медицинских средств из Китая для пополнения запасов в больницах Житомирщины.
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