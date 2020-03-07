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07 березня 2020, 12:56 2

Начальниці житомирської культури спалили авто

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07 березня 2020, 12:56 2
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Новопризначеній начальниці управління культури Житомирської міськради Ілоні Колодій спалили її автомобіль Mitsubishi 
Новопризначеній начальниці управління культури Житомирської міськради Ілоні Колодій спалили її автомобіль Mitsubishi 

Про це повідомили користувачі у соціальній мережі Facebook, пише Regionews.

За словами очевидців, автомобіль стояв припаркованим неподалік багатоповерхівки. Підпал відбувся вночі.

На місце події викликали правоохоронців.


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