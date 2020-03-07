Начальниці житомирської культури спалили авто
Новопризначеній начальниці управління культури Житомирської міськради Ілоні Колодій спалили її автомобіль Mitsubishi
Новопризначеній начальниці управління культури Житомирської міськради Ілоні Колодій спалили її автомобіль Mitsubishi
Про це повідомили користувачі у соціальній мережі Facebook, пише Regionews.
За словами очевидців, автомобіль стояв припаркованим неподалік багатоповерхівки. Підпал відбувся вночі.
На місце події викликали правоохоронців.
У Житомирі знайшли мертвим ветерана АТО
07 березня 2020, 12:07На Житомирщині на хабарі затримали надзвичайника
05 березня 2020, 18:03У Борисполі затримали серійного автовикрадача і бойовика "Оплоту"
05 березня 2020, 15:16
Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
29 лютого 2020, 12:42Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
02 березня 2020, 12:15Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
29 лютого 2020, 19:44Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
29 лютого 2020, 18:48Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
07 березня 2020, 14:42В Україні офіційно підтверджений перший випадок коронавірусу
03 березня 2020, 11:33
- 14:49 07 березня Антимонопольний комітет України схвалив концесію Херсонського морського порту
- 14:42 07 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 14:29 07 березня ЄС і НАТО вітають початок процесу у справі MH17
- 14:15 07 березня Нових випадків захворювання на коронавірус в Україні не виявлено, - МОЗ
- 14:12 07 березня На церемоніях відкриття та закриття Олімпіади-2020 в кожної збірної може бути два прапороносці різної статі
- 13:44 07 березня Люди захочуть, щоб Зеленський залишився на другий термін, - заступник голови ОП Трофімов
- 12:42 29 лютого Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
- 12:15 02 березня Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
- 19:44 29 лютого Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
- 18:48 29 лютого Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
- 14:42 07 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 11:33 03 березня В Україні офіційно підтверджений перший випадок коронавірусу
Всі блоги »
Горіти тобі в штабі. Чи отримає скандальний нардеп Іванісов своїх депутатів на Рівненщині
06 березня 2020, 11:42
Зеленський на Полтавщині обіймався з евакуйованими і спілкувався з бізнесменами
05 березня 2020, 20:09
ЗеКабмін. Весняна пересадка – Спецвипуск "НеПогоди"
05 березня 2020, 21:00
Королевську виганяють, а "слугам народу" охолоджують запал, – НеПогода
04 березня 2020, 17:50
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Кучер Олексій Володимирович
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро Анатолійович
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації