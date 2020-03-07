Начальнице житомирской культуры сожгли авто
Новоназначенной начальнице управления культуры Житомирского горсовета Илоне Колодий сожгли ее автомобиль Mitsubishi
Новоназначенной начальнице управления культуры Житомирского горсовета Илоне Колодий сожгли ее автомобиль Mitsubishi
Об этом сообщили пользователи в социальной сети Facebook, пишет Regionews.
По словам очевидцев, автомобиль стоял припаркованным неподалеку многоэтажки. Поджог произошел ночью.
На место происшествия вызвали милицию.
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- 18:48 29 февраля Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
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