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07 марта 2020, 12:56 2

Начальнице житомирской культуры сожгли авто

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українською мовою
07 марта 2020, 12:56 2
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Новоназначенной начальнице управления культуры Житомирского горсовета Илоне Колодий сожгли ее автомобиль Mitsubishi
Новоназначенной начальнице управления культуры Житомирского горсовета Илоне Колодий сожгли ее автомобиль Mitsubishi

Об этом сообщили пользователи в социальной сети Facebook, пишет Regionews.

По словам очевидцев, автомобиль стоял припаркованным неподалеку многоэтажки. Поджог произошел ночью.

На место происшествия вызвали милицию.


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