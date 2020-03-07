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07 березня 2020, 12:07 6

У Житомирі знайшли мертвим ветерана АТО

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07 березня 2020, 12:07 6
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Попередня версія слідства - самогубство
Попередня версія слідства - самогубство

Про це інформує RegioNews з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

За даними правоохоронців, поряд з тілом загиблого приватного підприємця, 1973 року народження, знаходилася зареєстрована вогнепальна зброя, якою він володів.

Слідчо-оперативна група провела ретельних огляд та інші слідчі дії на місці трагедії.

"Попередньо, усі обставини, зафіксовані у ході першочергових заходів, свідчать про самогубство чоловіка", – стверджують в поліції.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що застреленим знайшли колишнього військового 95-ї окремої десантної штурмової бригади, учасника бойових дій на Донбасі Олега Котенка. Чоловіку було 46 років.


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