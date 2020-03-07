В Житомире нашли мертвым ветерана АТО

Рабочая версия следствия - самоубийство

Рабочая версия следствия - самоубийство

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

По данным правоохранителей, рядом с телом погибшего предпринимателя, 1973 года, находилось зарегистрирована огнестрельное оружие, которым он обладал.

Следственно-оперативная группа провела тщательный осмотр и другие следственные действия на месте трагедии.

"Предварительно, все обстоятельства, зафиксированные в ходе первоочередных мер, свидетельствуют о самоубийстве мужчины", - утверждают в полиции.

Местные СМИ сообщают, что застреленным нашли бывшего военного 95-й отдельной десантной штурмовой бригады, участника боевых действий в Донбассе Олега Котенко. Мужчине было 46 лет.