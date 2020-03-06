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06 березня 2020, 16:25 2

У Рівному агента ФСБ засудили за вбивство українського військового

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06 березня 2020, 16:25 2
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Завербований українець в 2016 р застрелив колишнього учасника АТО після його відмови співпрацювати з російськими спецслужбами
Завербований українець в 2016 р застрелив колишнього учасника АТО після його відмови співпрацювати з російськими спецслужбами

Про це йдеться у вироку Рівненського міського суду, пише RegioNews.

У Рівному суд засудив до 12 років позбавлення волі завербованого ФСБ РФ громадянина України, який визнаний винним у вбивстві українського військового, учасника АТО Івана Мамчура в 2016 році.

Суд встановив, що в 2016 р в Москві громадянина України Олега Смородинова завербували співробітники ФСБ. Вони поставили йому завдання за грошову винагороду завербувати ряд українських військових з метою проведення підривної діяльності проти України, а в разі їх відмови - вбити.

Після відмови Мамчура від співпраці, в той же день 16 вересня 2016 року, Смородінов застрелив військового в під'їзді його будинку. За злочин Мамчур отримав близько п'яти тисяч доларів і 300 тисяч рублів.

Смородінов визнав свою провину в скоєнні державної зради (ч. 1 ст. 111 КК) і був засуджений до 12 років позбавлення волі. Вирок винесено 2 березня і може бути оскаржений протягом 30 днів.

Нагадаємо, 17 вересня 2016 р в Рівному, на вулиці Відінській, в під'їзді багатоповерхівки знайшли тіло з вогнепальними пораненнями. Поруч було виявлено вісім гільз і пістолет Макарова з глушником. Як повідомили місцеві ЗМІ, убитим виявився начальник інженерно-технічного відділу слідчого ізолятора, 37-річний майор Іван Мамчур.


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