У Рівному агента ФСБ засудили за вбивство українського військового
Про це йдеться у вироку Рівненського міського суду, пише RegioNews.
У Рівному суд засудив до 12 років позбавлення волі завербованого ФСБ РФ громадянина України, який визнаний винним у вбивстві українського військового, учасника АТО Івана Мамчура в 2016 році.
Суд встановив, що в 2016 р в Москві громадянина України Олега Смородинова завербували співробітники ФСБ. Вони поставили йому завдання за грошову винагороду завербувати ряд українських військових з метою проведення підривної діяльності проти України, а в разі їх відмови - вбити.
Після відмови Мамчура від співпраці, в той же день 16 вересня 2016 року, Смородінов застрелив військового в під'їзді його будинку. За злочин Мамчур отримав близько п'яти тисяч доларів і 300 тисяч рублів.
Смородінов визнав свою провину в скоєнні державної зради (ч. 1 ст. 111 КК) і був засуджений до 12 років позбавлення волі. Вирок винесено 2 березня і може бути оскаржений протягом 30 днів.
Нагадаємо, 17 вересня 2016 р в Рівному, на вулиці Відінській, в під'їзді багатоповерхівки знайшли тіло з вогнепальними пораненнями. Поруч було виявлено вісім гільз і пістолет Макарова з глушником. Як повідомили місцеві ЗМІ, убитим виявився начальник інженерно-технічного відділу слідчого ізолятора, 37-річний майор Іван Мамчур.
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