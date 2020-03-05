Національний інститут культурної спадщини незаконно "з’їв" понад півмільйона гривень

Держаудитслужба провела ревізію фінансово-господарської діяльності Українського державного інституту культурної спадщини за період з 1 січня 2016 року по 1 грудня 2019 року. За результатами встановлено фінансових порушень на загальну суму 613,05 тисяч грн

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Держаудитслужба провела ревізію фінансово-господарської діяльності Українського державного інституту культурної спадщини за період з 1 січня 2016 року по 1 грудня 2019 року. За результатами встановлено фінансових порушень на загальну суму 613,05 тисяч грн

Про це повідомляє прессслужба Північного офісу Держаудитслужби, пише RegioNews. "Інститутом за рахунок коштів бюджету, виділених для забезпечення діяльності національних музеїв, державних бібліотек та культурно-просвітницьких центрів, здійснено видатки на оплату послуг супроводу комп’ютерної програми комплексного обліку для бюджетних установ UA-Бюджет на суму 80 тисяч грн за відсутності затверджених бюджетних асигнувань на зазначені цілі", - зазначили в повідомленні. До штатних розписів безпідставно включено посаду провідного зберігача фондів, тоді як штатну чисельність працівників бухгалтерії не відповідає нормативам. Як наслідок, завищено обсяги бюджетних асигнувань на суму 271,94 тисяч грн. За рахунок коштів бюджету без відповідного рішення вищих органів виплачено премії та надбавки за складність і напруженість у роботі керівнику Інституту на суму 137,79 тисяч грн. Інститут порушив порядок виплати надбавки за стаж наукової роботи. Установа здійснювала нарахування деяким працівникам надбавки за стаж наукової роботи за відсутності відповідного стажу, унаслідок чого завдано шкоди бюджету на суму 14,03 тисяч грн. За відсутності в штатному розписі посад укладалися трудові контракти, а працівникам, прийнятим на умовах сумісництва, нараховувалася зарплата за невідпрацьований час, чим завдано втрат на 107,72 тисяч грн. Безпідставно списано пальне у зв’язку з відрядженнями працівників до інших міст України, чим завдано збитків бюджету на суму понад 1,5 тисячі грн. Керівництву Інституту надіслано вимогу щодо забезпечення повного усунення виявлених ревізією порушень і попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства. Про результати ревізії поінформовано Нацполіцію у місті Києві. За порушення бюджетного законодавства зупинено операції з бюджетними коштами.

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