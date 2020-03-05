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05 березня 2020, 12:43 7

На Київщині затримали на хабарі міського голову

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05 березня 2020, 12:43 7
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Посадовець вимагав та отримав від підприємця тисячу доларів США
Фото: Нацполіція України
Посадовець вимагав та отримав від підприємця тисячу доларів США

Про це повідомляє Нацполіція України, пише RegioNews.

У Київській області викрили корупційні діяння очільника одного з міст регіону. Якщо громадяни хотіли, аби їх заяви про вирішення різних питань були розглянуті позитивно, вони повинні були зробити певні "внески" міському голові.

Під час слідчо-оперативних заходів правоохоронцями було задокументовано факт вимагання з підприємця однієї тисячі доларів США неправомірної вигоди за видачу дозволу на розташування тимчасової споруди на території міста, зокрема, винесення та розгляд цього питання на сесії на користь громадянина.

Оперативники затримали міського голову під час одержання другої частини неправомірної вигоди – 500 доларів США. На підтвердження виконання своїх обіцянок посадовець передав громадянинові відповідне рішення сесії.

Раніше було задокументовано факт одержання ним першого "траншу".
Міського голову затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру.


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