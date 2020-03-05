В Житомирской области на взятке задержали чрезвычайника
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.
По предварительной информации, чиновник ДСНС требовал и получил 500 долларов США от субъекта хозяйствования за несоставление админпротокола за нарушение правил пожарной безопасности.
5 марта 2020 следователи ГБР задержали заместителя начальника районного отдела ДСНС при получении взятки.
Продолжаются следственные действия, готовится сообщение о подозрении и ходатайство об избрании в отношении должностного лица меры пресечения и отстранении его от должности.
В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
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