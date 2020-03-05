В Житомирской области на взятке задержали чрезвычайника

Следователи ГБР задержали заместителя начальника одного из городских районных отделов Управления ДСНС Украины в Житомирской области за вымогательство и получение неправомерной выгоды

Фото: ГБР

Следователи ГБР задержали заместителя начальника одного из городских районных отделов Управления ДСНС Украины в Житомирской области за вымогательство и получение неправомерной выгоды

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

По предварительной информации, чиновник ДСНС требовал и получил 500 долларов США от субъекта хозяйствования за несоставление админпротокола за нарушение правил пожарной безопасности.

5 марта 2020 следователи ГБР задержали заместителя начальника районного отдела ДСНС при получении взятки.

Продолжаются следственные действия, готовится сообщение о подозрении и ходатайство об избрании в отношении должностного лица меры пресечения и отстранении его от должности.

В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.