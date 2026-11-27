Фото: Офіс Генерального прокурора

У Запоріжжі суди засудили двох співробітників українського правоохоронного органу, які виправдовували збройну агресію Росії проти України та підтримували російські воєнні дії. Підполковник отримав 1 рік і 6 місяців позбавлення волі, майстер-сержант — 1 рік ув’язнення

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, підполковник, який очолював один із секторів оперативно-технічного підрозділу правоохоронного органу, майже чотири роки систематично виправдовував російську агресію. У розмовах, зокрема з колегами, він називав себе "руським", захоплювався російськими спецслужбами та спецназом, заперечував агресивні наміри РФ і називав війну внутрішнім громадянським конфліктом.

Також правоохоронець ставив під сумнів легітимність української влади та розглядав можливість переїзду до Росії.

Інший засуджений — майстер-сержант — упродовж понад двох років, із березня 2022-го до квітня 2024 року, виправдовував російські удари по енергетичній та газовій інфраструктурі України.

Він стверджував, що руйнування цивільних об’єктів є наслідком роботи української протиповітряної оборони, а українські військові нібито прикриваються житловими будинками. Водночас називав російських військових гуманними та вважав допустимим і результативним досягнення Росією своїх цілей воєнним шляхом.

Майстер-сержант покладав відповідальність за війну виключно на українську владу. Перебуваючи на службі в українському правоохоронному органі, він чекав на прихід російських військ до Запоріжжя та планував залишитися жити під російською окупаційною владою.

Обидва правоохоронці визнали свою вину. Суди затвердили угоди про визнання винуватості та призначили узгоджені сторонами покарання за ч. 3 та ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України відповідно.

На виконання умов угод підполковник перерахував 200 тисяч гривень, а майстер-сержант — 100 тисяч гривень на підтримку Сил оборони України.

Нагадаємо,що вісім років ув’язнення отримав колаборант, який під час окупації Херсона працював "молодшим інспектором" у незаконно створеній російськими військовими тюрмі.