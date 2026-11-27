Фото: Офис Генерального прокурора

В Запорожье суды осудили двух сотрудников украинского правоохранительного органа, которые оправдывали вооруженную агрессию России против Украины и поддерживали российские военные действия. Подполковник получил 1 год и 6 месяцев лишения свободы, мастер-сержант – 1 год заключения

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, подполковник, возглавлявший один из секторов оперативно-технического подразделения правоохранительного органа, почти четыре года систематически оправдывал российскую агрессию. В разговорах, в том числе с коллегами, он называл себя "русским", увлекался российскими спецслужбами и спецназом, отрицал агрессивные намерения РФ и называл войну внутренним гражданским конфликтом.

Также правоохранитель подвергал сомнению легитимность украинской власти и рассматривал возможность переезда в Россию.

Другой осужденный — мастер-сержант — более двух лет, с марта 2022 по апрель 2024 года, оправдывал российские удары по энергетической и газовой инфраструктуре Украины.

Он утверждал, что разрушение гражданских объектов является следствием работы украинской противовоздушной обороны, а украинские военные якобы прикрываются жилыми домами. В то же время называл русских военных гуманными и считал допустимым и результативным достижение Россией своих целей военным путем.

Мастер-сержант возлагал ответственность за войну исключительно на украинские власти. Находясь на службе в украинском правоохранительном органе, он ждал прихода российских войск в Запорожье и планировал остаться жить под российскими оккупационными властями.

Оба правоохранителя признали свою вину. Суды утвердили соглашения о признании виновности и назначили согласованные сторонами наказание по ч. 3 и ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины соответственно.

Для выполнения условий соглашений подполковник перечислил 200 тысяч гривен, а мастер-сержант — 100 тысяч гривен в поддержку Сил обороны Украины.

Напомним, что восемь лет тюрьмы получил коллаборант, который во время оккупации Херсона работал "младшим инспектором" в незаконно созданной российскими военными тюрьме.