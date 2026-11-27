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Про це повідомив т.в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін, передає RegioNews.

Він зазначив, що з початку тижня російські війська завдали понад 3,5 тисячі ударів по Запоріжжю та Запорізькому району. Лише протягом минулої доби росіяни завдали майже 700 ударів по 50 населених пунктах Запорізької області.

Наразі у лікарнях перебувають близько 104 постраждалих внаслідок російських атак, з них 28 – у тяжкому стані.

Нагадаємо, російські війська завдали удару по приватному домоволодінню в одному із сіл у Запорізькому районі. Постраждали дві жінки.