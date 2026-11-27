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Об этом сообщил в.и.о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин, передает RegioNews.

Он отметил, что с начала недели российские войска нанесли более 3,5 тысяч ударов по Запорожью и Запорожскому району. Только за прошедшие сутки россияне нанесли почти 700 ударов по 50 населенным пунктам Запорожской области.

Сейчас в больницах находятся около 104 пострадавших в результате российских атак, из них 28 – в тяжелом состоянии.

Напомним, российские войска нанесли удар по частному домовладению в одном из сел в Запорожском районе. Пострадали две женщины.