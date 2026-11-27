В больницах Запорожья находятся более 100 пострадавших от российских атак
Среди пострадавших 28 человек находятся в тяжелом состоянии
Об этом сообщил в.и.о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин, передает RegioNews.
Он отметил, что с начала недели российские войска нанесли более 3,5 тысяч ударов по Запорожью и Запорожскому району. Только за прошедшие сутки россияне нанесли почти 700 ударов по 50 населенным пунктам Запорожской области.
Сейчас в больницах находятся около 104 пострадавших в результате российских атак, из них 28 – в тяжелом состоянии.
Напомним, российские войска нанесли удар по частному домовладению в одном из сел в Запорожском районе. Пострадали две женщины.
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