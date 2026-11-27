Фото: ДСНС

Російські війська завдали удару по приватному домоволодінню в одному із сіл у Запорізькому районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Внаслідок удару частково зруйнований приватний будинок. Виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники.

Одну з постраждалих рятувальники деблокували з-під завалів та доправили до лікарні на пожежному автомобілі. Іншу травмовану доставили до лікарні поліцейські.

Обом жінкам надають необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, пізно ввечері 26 листопада російські війська завдали удару по Запоріжжю. Під атакою опинився об'єкт інфраструктури.