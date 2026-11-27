На Запорожье спасатели достали женщину из-под завалов дома после российского удара
Российские войска нанесли удар по частному домовладению в одном из сел в Запорожском районе
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
В результате удара частично разрушен частный дом. Возник пожар, который ликвидировали спасатели.
Один из пострадавших спасатели деблокировали из-под завалов и доставили в больницу на пожарном автомобиле. Другую травмированную доставили в больницу полицейские.
Обеим женщинам оказывают необходимую медицинскую помощь.
Напомним, поздно вечером 26 ноября российские войска нанесли удар по Запорожью. Под атакой оказался объект инфраструктуры.
23 ноября 2026
Николай Виниченко: Лекарство и топливо в Орехов доставляем дроном
Как выживает город в Запорожской области, который более четырех лет находится на линии фронта
12 ноября 2026
Юрий Корольчук: Украина на пороге тотального отключения
Света в стране может не быть от недели до месяца
23 октября 2026
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Для восполнения дефицита кадров власти планируют привлечь к рынку труда пенсионеров, молодых матерей и людей с инвалидностью
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
На Киевщине в результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе трое детей
27 ноября 2026, 12:13Россия готовит еще одну спутниковую сеть для своей армии: что известно
27 ноября 2026, 11:58Побил кирпичом и ранил ножом: в Киеве задержали мужчину за убийство прохожего
27 ноября 2026, 11:50Пограничники показали, как поразили технику, склады боеприпасов и укрытия российских оккупантов
27 ноября 2026, 11:37Россияне атаковали Чернигов: погиб мужчина, пострадала женщина
27 ноября 2026, 11:24Прикарпатье засыпает снегом: на дороги выехала спецтехника
27 ноября 2026, 11:11Российские атаки на энергетику: в шести областях обесточены потребители
27 ноября 2026, 10:58Экс-чиновник Минюста и его дочь отдадут государству 909 тысяч за Range Rover
27 ноября 2026, 10:52Фиктивная любовь за $8 тысяч: в Тернопольской области разоблачили схему выезда за границу
27 ноября 2026, 10:40Почему успех Федорова в Минцифре не удалось повторить в Минобороны
27 ноября 2026, 10:40
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Николай Виниченко: Лекарство и топливо в Орехов доставляем дроном
Юрий Корольчук: Украина на пороге тотального отключения