Фото: ГСЧС

Российские войска нанесли удар по частному домовладению в одном из сел в Запорожском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В результате удара частично разрушен частный дом. Возник пожар, который ликвидировали спасатели.

Один из пострадавших спасатели деблокировали из-под завалов и доставили в больницу на пожарном автомобиле. Другую травмированную доставили в больницу полицейские.

Обеим женщинам оказывают необходимую медицинскую помощь.

Напомним, поздно вечером 26 ноября российские войска нанесли удар по Запорожью. Под атакой оказался объект инфраструктуры.