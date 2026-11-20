Фото: ДСНС

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Внаслідок атаки пошкоджено службовий автомобіль рятувальників.

На щастя, особовий склад підрозділу не постраждав.

Нагадаємо, у ніч на 20 листопада армія РФ здійснила масовану комбіновану атаку на Україну. Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА ворога на 23 локаціях.